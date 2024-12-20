Джулия Фокс снялась обнаженной в рекламе выставки

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс снялась в откровенном виде для рекламы выставки японской художницы Яёи Кусамы, которая состоялась в Мельбурне, Австралия. Соответствующая публикация появилась на странице художественной галереи Street Art Globe в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, в начале размещенного видео 34-летняя знаменитость предстала лежащей на красных цветах. На ней туфли со шнуровкой и прозрачный комбинезон, сквозь ткань которого просвечивает обнаженное тело звезды. При этом интимные части тела Фокс прикрыты цветами.

Затем звезда примерила облегающее красное платье бренда Wackie Ju, оформленное огромным фартингейлом на талии. Можно заметить, что внешняя сторона данного декоративного элемента платья украшена множеством цветов.

Ранее сообщалось, что Джулия Фокс снялась в наряде с вырезом на ягодицах.