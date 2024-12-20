Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:34, 20 декабря 2024Экономика

Экономист оценил решение Украины отказаться от транзита российского газа

Профессор экономики Полляйт: США, а не Украина отказались от транзита газа из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Бывший главный экономист немецкой компании по торговле драгоценными металлами Degussa Goldhandel, почетный профессор экономики в Университете Байройта Торстен Полляйт высказался о решении Киева отказаться от дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины по завершении пятилетнего контракта с «Газпромом». Его слова приводит ТАСС.

Экономист заявил, что США, а не Украина отказались от транзита газа из России. По его мнению, остается только гадать, почему Киев расторгает договор с Москвой, который приносит ему 700 миллионов долларов в год.

Материалы по теме:
Газовый тупик Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
Газовый тупикУкраина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
10 декабря 2019
Обошлось Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
ОбошлосьТретья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
21 декабря 2019

«Очевидно, что это решение приняла не сама Украина, а США. Бойкот российских энергоносителей в любом случае является экономической катастрофой для Европы, последствия которой станут очевидны только в ближайшие годы», — отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины продлен не будет. По его словам, подобная инициатива исходила в первую очередь от Киева, Москва же была не против пролонгировать это соглашение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русскому миру объявлена война». Путин заявил о новой угрозе

      Белый дом заявил о проблемах при передаче власти Трампу

      Фицо заявил о попытке подкупа со стороны Зеленского ради членства в НАТО

      Полина Гагарина поделилась своими новогодними традициями

      Главный тренер «Вашингтона» рассказал о сроках возвращения Овечкина на лед

      Автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Германии

      В правительстве Германии назвали вымыслом информацию о визите Шольца в Москву

      В Госдуме рассказали об истерике Зеленского

      На Украине анонсировали снижение возраста мобилизации

      Назвавшего Шольца «ливерной колбасой» экс-посла назначили представителем Украины в ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше