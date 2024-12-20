Профессор экономики Полляйт: США, а не Украина отказались от транзита газа из РФ

Бывший главный экономист немецкой компании по торговле драгоценными металлами Degussa Goldhandel, почетный профессор экономики в Университете Байройта Торстен Полляйт высказался о решении Киева отказаться от дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины по завершении пятилетнего контракта с «Газпромом». Его слова приводит ТАСС.

Экономист заявил, что США, а не Украина отказались от транзита газа из России. По его мнению, остается только гадать, почему Киев расторгает договор с Москвой, который приносит ему 700 миллионов долларов в год.

«Очевидно, что это решение приняла не сама Украина, а США. Бойкот российских энергоносителей в любом случае является экономической катастрофой для Европы, последствия которой станут очевидны только в ближайшие годы», — отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины продлен не будет. По его словам, подобная инициатива исходила в первую очередь от Киева, Москва же была не против пролонгировать это соглашение.