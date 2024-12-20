Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:34, 20 декабря 2024Мир

Эрдоган захотел помочь возродить Сирию

Эрдоган: Турция поможет новым властям Сирии создать конституцию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Pilar Olivares / Reuters

Турция поможет новым властям Сирии создать конституцию государства и «возродить страну». Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает турецкая газета Daily Sabah.

«Мы находимся в контакте с лидером группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани, чтобы помочь создать новую конституцию и возродить Сирию», — отметил политик.

Эрдоган добавил, что с появлением «новой Сирии» население должно само определить свое будущее, а Турция «постарается помочь им в формировании правительства».

Ранее стало известно, что представители Госдепартамента США в пятницу 20 декабря прибудут в Дамаск, где проведут первую официальную встречу с боевиками ХТШ. Во время переговоров планируется обсуждение ряда принципов, таких как «инклюзивность и уважение прав меньшинств».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России разрешили многоженство. Кому будет позволено иметь сразу несколько жен и законно ли это?

      В Раде сообщили о неявке на заседание почти всех депутатов после взрывов в Киеве

      Водителей предупредили об опасных запахах в салоне автомобиля

      Россияне раскрыли свои заветные желания

      Появились подробности о причинах возгорания в якутском изоляторе

      Следствие попросило о заочном аресте нарушившей закон об иноагентах российской журналистке

      В США назвали фактического президента страны

      Российские войска атаковали украинский Воронеж

      Орбан описал сумму помощи Запада Киеву фразой «на эти деньги можно было сотворить чудеса»

      Совфед одобрил запрет покупки на маткапитал одного вида жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше