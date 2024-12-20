Эрдоган захотел помочь возродить Сирию

Эрдоган: Турция поможет новым властям Сирии создать конституцию

Турция поможет новым властям Сирии создать конституцию государства и «возродить страну». Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает турецкая газета Daily Sabah.

«Мы находимся в контакте с лидером группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани, чтобы помочь создать новую конституцию и возродить Сирию», — отметил политик.

Эрдоган добавил, что с появлением «новой Сирии» население должно само определить свое будущее, а Турция «постарается помочь им в формировании правительства».

Ранее стало известно, что представители Госдепартамента США в пятницу 20 декабря прибудут в Дамаск, где проведут первую официальную встречу с боевиками ХТШ. Во время переговоров планируется обсуждение ряда принципов, таких как «инклюзивность и уважение прав меньшинств».