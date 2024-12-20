США проведут официальную встречу с боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам»

Reuters: представители Госдепа США встретятся с боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам»

Представители Госдепартамента США в пятницу 20 декабря прибудут в Дамаск, где проведут первую официальную встречу с боевиками пришедшей к власти в Сирии исламистской группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ; признана террористической и запрещена в России). Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

«На своих встречах официальные лица США обсудят с представителями ХТШ ряд принципов, таких как инклюзивность и уважение прав меньшинств», — рассказал агентству представитель Госдепа.

Ранее Госдепартамент выступил с заявлением, что в Вашингтоне не хотят, чтобы стороны конфликта в Сирии начали использовать ситуацию в стране для своих целей, и призвал стороны не пользоваться текущей нестабильной ситуацией для продвижения своих нарративов.