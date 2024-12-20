Женщина нашла гениальный способ проучить телефонных мошенников

Пользовательница Reddit с ником CatlessBoyMom рассказала об оригинальном способе проучить телефонных мошенников, который придумал ее сын. Публикация женщины спровоцировала бурные обсуждения в сети: комментаторы назвали идею молодого человека гениальной.

Авторша поста пожаловалась, что время от времени ее сыну, который учится в колледже, звонят мошенники. Недавно, по словам женщины, злоумышленники позвонили ему и сообщили о проверке из-за якобы подозрительной покупки по его карте. «Сначала он (сын — прим. «Ленты.ру») был очень любезен и поблагодарил их за проверку, потому что он не совершал эту покупку, и сказал, что это так здорово, что они проявляют такую осторожность. (...) Все это было сказано со скоростью шестилетнего ребенка, съевшего дюжину рождественских печений», — написала женщина.

Затем сын продолжил расхваливать работу звонившего, после чего спросил, как ему устроиться в подобное место. Этот вопрос смутил собеседника, он на несколько секунд замолчал, после чего продолжил говорить о проверке. Тогда парень возмутился тем, что звонивший не ответил на его вопрос, и прочитал ему лекцию о том, как важно быть вежливым с незнакомцами. В результате сын авторши поста назвал звонившего нехорошим человеком, пообещал рассказать обо всем матери и повесил трубку.

Многие комментаторы восхитились изобретательностью парня. «Это гениально», «Ваш парень многого добьется», «Это очень забавно», — выразили мнение участники обсуждения.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она оригинально отомстила соседке. Она пожаловалась, что женщина постоянно парковалась на территории ее дома.