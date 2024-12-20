Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Женщина нашла гениальный способ проучить телефонных мошенников

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником CatlessBoyMom рассказала об оригинальном способе проучить телефонных мошенников, который придумал ее сын. Публикация женщины спровоцировала бурные обсуждения в сети: комментаторы назвали идею молодого человека гениальной.

Авторша поста пожаловалась, что время от времени ее сыну, который учится в колледже, звонят мошенники. Недавно, по словам женщины, злоумышленники позвонили ему и сообщили о проверке из-за якобы подозрительной покупки по его карте. «Сначала он (сын — прим. «Ленты.ру») был очень любезен и поблагодарил их за проверку, потому что он не совершал эту покупку, и сказал, что это так здорово, что они проявляют такую осторожность. (...) Все это было сказано со скоростью шестилетнего ребенка, съевшего дюжину рождественских печений», — написала женщина.

Материалы по теме:
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей. Что нужно знать, чтобы от них защититься?
Телефонные мошенники обманывают россиян на миллиарды рублей.Что нужно знать, чтобы от них защититься?
16 декабря 2024

Затем сын продолжил расхваливать работу звонившего, после чего спросил, как ему устроиться в подобное место. Этот вопрос смутил собеседника, он на несколько секунд замолчал, после чего продолжил говорить о проверке. Тогда парень возмутился тем, что звонивший не ответил на его вопрос, и прочитал ему лекцию о том, как важно быть вежливым с незнакомцами. В результате сын авторши поста назвал звонившего нехорошим человеком, пообещал рассказать обо всем матери и повесил трубку.

Многие комментаторы восхитились изобретательностью парня. «Это гениально», «Ваш парень многого добьется», «Это очень забавно», — выразили мнение участники обсуждения.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она оригинально отомстила соседке. Она пожаловалась, что женщина постоянно парковалась на территории ее дома.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Страны — члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?

      Союзники США рассорились из-за событий в Сирии

      42-летняя Светлана Лобода снялась в облегающей спортивной форме

      Женщина завела роман с мужчиной старше нее на 23 года и забеременела от него

      В Китае изобрели смартфон-хамелеон

      В городе Переяслав Киевской области прозвучали взрывы

      В ЕС призвали Украину «сначала победить» вместо требования гарантий безопасности

      Работодатели в России стали реже повышать зарплаты

      В США заявили о слабости НАТО после удара ВСУ по Ростовской области

      Россиянина осудили на восемь лет за совершенную в 1993 году расправу над мальчиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше