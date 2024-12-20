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16:21, 20 декабря 2024Мир

Германия объявила о поставке Украине системы ПВО IRIS-T

Канцлер Германии Шольц объявил о поставке Украине системы ПВО IRIS-T
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о поставке Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что сейчас происходит, — это еще одна система IRIS-T. Я думаю, сегодня будет поставлена», — заявил политик.

Кроме того, Киев получит от Берлина зенитные самоходные установки Gepard с боеприпасами.

При этом Шольц подчеркнул, что оказание помощи Киеву должно осуществляться таким образом, чтобы оно не привело к эскалации конфликта в виде «войны между Россией и НАТО».

19 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Во время беседы стороны согласились, что конфликт на Украине длится слишком долго.

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