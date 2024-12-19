Шольц обсудил с Трампом кризис на Украине

Шольц и Трамп заявили о необходимости найти скорейший путь к миру на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Во время беседы стороны согласились, что конфликт на Украине длится слишком долго, рассказал официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

«Сегодня канцлер Олаф Шольц в очередной раз поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», — подчеркнул он.

Политики указали на важность поиска пути к справедливому и устойчивому миру, добавил Штеффен Хебештрайт. При этом, по словам немецкого представителя, Шольц заверил Трампа в своей приверженности поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В ноябре Олаф Шольц рассказал, что провел «очень добрый и подробный» разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Канцлер подчеркнул, что они обсудили конфликт на Украине. По словам Шольца, у него сложилось впечатление, что позиция Трампа по этому вопросу более нюансированная, «чем это часто считается».

На днях канцлер ФРГ заявил, что Германия не будет помогать Украине в ущерб своей безопасности, в связи с чем не станет отправлять ей своих военных или крылатые ракеты Taurus.