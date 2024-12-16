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15:59, 16 декабря 2024Мир

Шольц отказался помогать Украине в ущерб безопасности Германии

Шольц: ФРГ не будет помогать Украине в ущерб своей безопасности
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия не будет помогать Украине в ущерб своей безопасности, в связи с чем не станет отправлять ей своих военных или крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Мы не будем делать ничего, что поставит на кон нашу собственную безопасность. И поэтому мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну», — отметил Шольц.

Политик подчеркнул, что Германия не пойдет на подобные шаги, пока он остается в должности канцлера. При этом Шольц добавил, что ФРГ остается «страной, которая оказывает наибольшую поддержку Украине в Европе».

Ранее в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, решили в предвыборной программе закрепить отказ от поставок Киеву ракет Taurus.

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