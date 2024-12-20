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16:41, 20 декабря 2024Россия

Глава района в Курской области раскрыл детали массированного ракетного обстрела

Глава Рыльского района Белоусов сообщил о как минимум 15 прилетах ракет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов подтвердил массированный ракетный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Чиновник сообщил о как минимум 15 прилетах ракет. По его словам, в результате обстрела есть пострадавшие.

«Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты (...) Ракеты прилетели, массированный обстрел города (...) Около 15 прилетов», — заявил Белоусов.

Ранее Mash сообщал, что осколки от снарядов попали по автостанции, школе № 1, педагогическому училищу и Дому культуры. По данным канала, пострадали три человека.

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