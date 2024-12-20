ВСУ нанесли ракетный удар по российскому городу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Рыльск в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным авторов поста, осколки от снарядов попали по автостанции, школе №1, педагогическому училищу и Дому культуры, три человека пострадали.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее стало известно, что в ответ на совершенную 18 декабря атаку Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области российскими военными были поражены здания Службы безопасности Украины и конструкторского бюро «Луч».