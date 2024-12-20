Хинштейн прокомментировал ракетный удар ВСУ по Рыльску

Хинштейн: ВСУ ударили по мирным объектам в Рыльске Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мирным объектам в городе Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вооруженными силами Украины (ВСУ) нанесен ракетный удар по городу Рыльск. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты социального назначения», — сказал он.

На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил политик. Сам Хинштейн, на данный момент на заседании Госсовета в Москве, пообещал прибыть в Рыльск.

О ракетном ударе ранее сообщил Telegram-канал Mash. По данным авторов поста, осколки от снарядов попали по автостанции, школе №1, педагогическому училищу и Дому культуры, три человека пострадали.