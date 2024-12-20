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16:37, 20 декабря 2024Россия

Хинштейн прокомментировал ракетный удар ВСУ по Рыльску

Хинштейн: ВСУ ударили по мирным объектам в Рыльске Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мирным объектам в городе Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вооруженными силами Украины (ВСУ) нанесен ракетный удар по городу Рыльск. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты социального назначения», — сказал он.

На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил политик. Сам Хинштейн, на данный момент на заседании Госсовета в Москве, пообещал прибыть в Рыльск.

О ракетном ударе ранее сообщил Telegram-канал Mash. По данным авторов поста, осколки от снарядов попали по автостанции, школе №1, педагогическому училищу и Дому культуры, три человека пострадали.

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