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20:15, 20 декабря 2024Россия

Хинштейн рассказал новые подробности ракетного удара по Рыльску

Хинштейн: после удара ВСУ за медицинской помощью обратились девять человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По уточненным данным, после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску к медикам обратились девять человек. Об этом заявил врио главы области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось девять человек, пять из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на девятом месяце беременности», — написал чиновник.

По его словам, хирург Андрей Белостоцкий осматривает всех пострадавших и оказывает им помощь при необходимости. Врач прибыл в Рыльск по поручению Хинштейна.

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в пятницу, 20 декабря.

По данным СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины. Данных о том, из какого вооружения велась атака, пока нет.

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