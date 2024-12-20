«Сознательно бьют по мирным объектам». ВСУ ударили ракетами по городу в Курской области, ранены десятки человек

Последствия удара ракет ВСУ по Рыльску в Курской области сняли на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 20 декабря, нанесли ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. По имеющейся информации, осколки от снарядов попали по автостанции, школе, педагогическому училищу, пожарной части и Дому культуры. Также пострадали несколько частных домов и автомобили. По информации Telegram-канала Mash, в здании педучилища после обстрела начался пожар.

Очевидцы сняли на видео последствия ракетного удара по городу. На появившихся в Сети кадрах показаны последствия удара — здание с выбитыми окнами, проезжую часть с разбросанными обломками, а также направляющиеся к месту удара автомобили скорой помощи и, предположительно, УАЗы военных.

На другом видео из Рыльска видно, как в здании одного из соцучреждений города обрушился потолок и выбило окна, повсюду разбросаны стекла. Рядом со зданием разбиты припаркованные автомобили.

Курские власти подтвердили информацию об обстреле Рыльска

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале подтвердил сообщения об атаке ВСУ на Рыльск. По его словам, на месте происшествия уже работают все экстренные службы. Также он пообещал оказать помощь всем пострадавшим и их семьям.

Вооруженными силами Украины (ВСУ) нанесен ракетный удар по городу Рыльск. Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты социального назначения Александр Хинштейн временно исполняющий обязанности губернатора Курской области

Глава региона уточнил, что в момент атаки находился в Москве. Однако теперь намерен отправиться в Рыльск.

Больше 20 человек получили ранения, пятеро погибли

В результате обстрела Рыльска украинскими военными пострадали несколько десятков человек. Об их состоянии в настоящее время не сообщается. Также есть информация о пятерых погибших. Среди них, по предварительным данным, один ребенок.

Mash сообщает, что одну из жертв поразило осколками кассетного боеприпаса в районе ДК, вторую — у здания автовокзала. Как уточняет Shot, одной из погибших оказалась местная жительница: во время атаки она шла в аптеку и не успела спастись.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Удар мог быть нанесен из РСЗО HIMARS

По предварительной информации, российский город могли атаковать с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. К такому выводу пришли специалисты, осмотревшие фрагменты в центре города.

ВСУ вели огонь по Рыльску ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A с, предварительно, кассетной боевой частью. Радиус поражения у каждой «кассеты» — 15 метров Mash

Фото: Alina Smutko / Reuters

По информации Mash, системы противовоздушной обороны сбили выпущенные украинскими военными ракеты, из одной боеголовки упали примерно 17 суббоеприпасов. После чего в городе начался пожар.

Уточняется, что ВСУ могли вести обстрел по Рыльску из Черниговской области Украины.

Министерство обороны России данную информацию пока не прокомментировало.