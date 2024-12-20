Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 20 декабря, нанесли ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. По имеющейся информации, осколки от снарядов попали по автостанции, школе, педагогическому училищу, пожарной части и Дому культуры. Также пострадали несколько частных домов и автомобили. По информации Telegram-канала Mash, в здании педучилища после обстрела начался пожар.
Очевидцы сняли на видео последствия ракетного удара по городу. На появившихся в Сети кадрах показаны последствия удара — здание с выбитыми окнами, проезжую часть с разбросанными обломками, а также направляющиеся к месту удара автомобили скорой помощи и, предположительно, УАЗы военных.
На другом видео из Рыльска видно, как в здании одного из соцучреждений города обрушился потолок и выбило окна, повсюду разбросаны стекла. Рядом со зданием разбиты припаркованные автомобили.
Курские власти подтвердили информацию об обстреле Рыльска
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале подтвердил сообщения об атаке ВСУ на Рыльск. По его словам, на месте происшествия уже работают все экстренные службы. Также он пообещал оказать помощь всем пострадавшим и их семьям.
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Глава региона уточнил, что в момент атаки находился в Москве. Однако теперь намерен отправиться в Рыльск.
Больше 20 человек получили ранения, пятеро погибли
В результате обстрела Рыльска украинскими военными пострадали несколько десятков человек. Об их состоянии в настоящее время не сообщается. Также есть информация о пятерых погибших. Среди них, по предварительным данным, один ребенок.
Mash сообщает, что одну из жертв поразило осколками кассетного боеприпаса в районе ДК, вторую — у здания автовокзала. Как уточняет Shot, одной из погибших оказалась местная жительница: во время атаки она шла в аптеку и не успела спастись.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Удар мог быть нанесен из РСЗО HIMARS
По предварительной информации, российский город могли атаковать с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. К такому выводу пришли специалисты, осмотревшие фрагменты в центре города.
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По информации Mash, системы противовоздушной обороны сбили выпущенные украинскими военными ракеты, из одной боеголовки упали примерно 17 суббоеприпасов. После чего в городе начался пожар.
Уточняется, что ВСУ могли вести обстрел по Рыльску из Черниговской области Украины.
Министерство обороны России данную информацию пока не прокомментировало.