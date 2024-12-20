Стало известно о погибшем при ракетном обстреле российского города ребенке

Ребенок погиб при ракетном обстреле Рыльска в Курской области со стороны ВСУ

Ребенок погиб при ракетном обстреле города Рыльска в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из публикации Baza в Telegram.

Подробностей о погибшем издание не приводит. Кроме Baza о погибшем ребенке сообщает также российский военкор Юрий Котенок. По его словам, число раненых при ударе исчисляется десятками. Всего, по данным Mash, при ударе ВСУ могли погибнуть до пяти человек.

Официальных подтверждений со стороны властей информации о жертвах обстрела не поступало.

Об ударе по Рыльску стало известно 20 декабря. По предварительной информации, осколки от снарядов попали по автостанции, школе №1, педагогическому училищу и Дому культуры. Последствия обстрела сняли на видео.