Стало известно о пятерых погибших при ракетном ударе по Рыльску

Mash сообщил о пятерых погибших при ракетном ударе по Рыльску

При ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области погибли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Число пострадавших, по данным авторов поста, выросло до 26. Ранее сообщалось о 15 мирных жителях, получивших ранения.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

О ракетном ударе по Рыльску стало известно ранее 20 декабря. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что Украина сознательно выбирает мирные объекты социального назначения. На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил политик.