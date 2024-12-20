Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 20 декабря 2024Россия

Стало известно о пятерых погибших при ракетном ударе по Рыльску

Mash сообщил о пятерых погибших при ракетном ударе по Рыльску
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

При ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области погибли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Число пострадавших, по данным авторов поста, выросло до 26. Ранее сообщалось о 15 мирных жителях, получивших ранения.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

О ракетном ударе по Рыльску стало известно ранее 20 декабря. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что Украина сознательно выбирает мирные объекты социального назначения. На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил политик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сознательно бьют по мирным объектам». ВСУ ударили ракетами по городу в Курской области, ранены десятки человек

      Полковник раскрыл характеристики поставленной Киеву немецкой IRIS-T

      Ивлеева высмеяла Киркорова

      Хинштейн отреагировал на удар ВСУ из HIMARS по курскому Рыльску

      В женском туалете петербургской школы нашли направленную на унитаз камеру

      Путин призвал сохранить семейную ипотеку под шесть процентов «без всяких изъятий»

      В российском регионе арестовали двоих срочников за срыв Георгиевской ленты со стены здания

      Арктика оказалась теплее около 100 тысяч лет назад

      Удар ВСУ по приграничному российскому городу квалифицировали как теракт

      Раскрыта сумма ущерба при строительстве оборонных сооружений в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше