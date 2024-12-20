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16:55, 20 декабря 2024Россия

Стало известно о 15 пострадавших при ракетном ударе по российскому городу

Mash: 15 мирных жителей пострадали при ракетном ударе по курскому Рыльску
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Типичный Рыльск»

15 мирных жителей пострадали при ракетном ударе по городу Рыльску в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние пострадавших неизвестно, официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В результате обстрела загорелось здание педучилища. Помимо того, повреждения получили Дом культуры, ФОК, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов.

Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что Украина сознательно выбирает мирные объекты социального назначения. На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил политик.

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