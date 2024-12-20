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16:20, 20 декабря 2024Россия

Последствия ракетного удара ВСУ по российскому городу сняли на видео

Очевидцы сняли на видео последствия удара ракетами по Рыльску Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску в Курской области. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На выложенных кадрах видны последствия удара — здание с выбитыми окнами, проезжую часть с разбросанными обломками, а также направляющиеся к месту удара автомобили скорой помощи и, предположительно, УАЗы военных.

Судя по словам автора видео, удару подверглась городская автобаза.

Об ударе по Рыльску стало известно 20 декабря. По предварительной информации, осколки от снарядов попали по автостанции, школе №1, педагогическому училищу и Дому культуры, три человека пострадали. Минобороны России не комментировало эти сообщения.

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