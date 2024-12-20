Последствия ракетного удара ВСУ по российскому городу сняли на видео

Очевидцы сняли на видео последствия удара ракетами по Рыльску Курской области

Очевидцы сняли на видео последствия ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску в Курской области. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На выложенных кадрах видны последствия удара — здание с выбитыми окнами, проезжую часть с разбросанными обломками, а также направляющиеся к месту удара автомобили скорой помощи и, предположительно, УАЗы военных.

Судя по словам автора видео, удару подверглась городская автобаза.

Об ударе по Рыльску стало известно 20 декабря. По предварительной информации, осколки от снарядов попали по автостанции, школе №1, педагогическому училищу и Дому культуры, три человека пострадали. Минобороны России не комментировало эти сообщения.