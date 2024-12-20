Назван возможный тип атаковавших Рыльск ракет

Shot: Рыльск могли атаковать реактивной системой залпового огня HIMARS

Рыльск, предварительно, атаковали с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Возможный тип атаковавших город в Курской области назвал Shot в своем Telegram-канале.

По данным источника, об этом свидетельствуют обнаруженные обломки. К такому выводу пришли специалисты, осмотревшие фрагменты в центре города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли вести обстрел по Рыльску из Черниговской области Украины, отмечает Shot.

Об обстреле Рыльска стало известно вечером в пятницу, 20 декабря. В результате обстрела загорелось здание педучилища. Помимо этого, повреждения получили дом культуры, ФОК, школа №7, пожарная часть и несколько частных домов. По неофициальной информации, пострадали 15 мирных жителей.