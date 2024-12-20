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17:15, 20 декабря 2024Россия

Назван возможный тип атаковавших Рыльск ракет

Shot: Рыльск могли атаковать реактивной системой залпового огня HIMARS
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Рыльск, предварительно, атаковали с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Возможный тип атаковавших город в Курской области назвал Shot в своем Telegram-канале.

По данным источника, об этом свидетельствуют обнаруженные обломки. К такому выводу пришли специалисты, осмотревшие фрагменты в центре города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли вести обстрел по Рыльску из Черниговской области Украины, отмечает Shot.

Об обстреле Рыльска стало известно вечером в пятницу, 20 декабря. В результате обстрела загорелось здание педучилища. Помимо этого, повреждения получили дом культуры, ФОК, школа №7, пожарная часть и несколько частных домов. По неофициальной информации, пострадали 15 мирных жителей.

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