Shot опубликовал новое видео последствий ракетного удара ВСУ по Рыльску

Появилось новое видео последствий ракетного удара ВСУ по Рыльску. Ролик опубликовал Shot в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как в здании одного из социальных учреждений города обрушился потолок, выбило окна, повсюду разбросаны стекла. Рядом со зданием разбиты припаркованные автомобили. Кроме того, пламенем охватило один из близлежащих домов.

Об ударе по Рыльску стало известно вечером в пятницу, 20 декабря. По предварительной информации, осколки от снарядов попали по автостанции, школе №1, педагогическому училищу и Дому культуры. Сообщалось о 15 пострадавших.

Shot ранее утверждал, что атака велась из американской реактивной системы залпового огня HIMARS со стороны Черниговской области Украины. По данным главы района Андрея Белоусова, было зафиксировано минимум 15 прилетов ракет.