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21:25, 20 декабря 2024Россия

Хинштейн высказался об объеме разрушений в Рыльске

Хинштейн: объем разрушений в Рыльске серьезный
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Globallookpress.com

Объем разрушений в Рыльске серьезный, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждено много социальных объектов. Главной задачей на данный момент глава региона назвал восстановление тепла и света в местах, где они пропали.

20 декабря Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Рыльску. По имеющейся информации, осколки снарядов попали по автостанции, школе, педагогическому училищу, пожарной части и Дому культуры. Также пострадали несколько частных домов и автомобили.

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