Хинштейн высказался об объеме разрушений в Рыльске

Хинштейн: объем разрушений в Рыльске серьезный

Объем разрушений в Рыльске серьезный, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждено много социальных объектов. Главной задачей на данный момент глава региона назвал восстановление тепла и света в местах, где они пропали.

20 декабря Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Рыльску. По имеющейся информации, осколки снарядов попали по автостанции, школе, педагогическому училищу, пожарной части и Дому культуры. Также пострадали несколько частных домов и автомобили.