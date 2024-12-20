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11:39, 20 декабря 2024Путешествия

Иностранцы массово устремились в Россию

В РСТ сообщили о буме путешествий в Россию среди иностранцев
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Иностранцы массово устремились в Россию, в 2024 году зафиксирован бум путешествий в страну среди туристов из-за рубежа. Об этом Kp.ru сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович.

По словам эксперта, по итогам текущего года въездной туристический поток может достичь более миллиона иностранных путешественников. Войтович отметил, что турпоток из Китая вырос в 6 раз, из Саудовской Аравии и Бахрейна — в 10–11 раз, из Таиланда — в 4 раза. Более того, в Москву, Санкт-Петербург и Казань активно прилетают гости из Ирана.

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Представитель РСТ подчеркнул, что в России для туристов безопасно, комфортно и недорого. «Курс 110 рублей за евро — очень хорошо для иностранных туристов, — добавил он. — Номер в пятизвездочной гостинице у нас стоит от 8 до 12 тысяч рублей в сутки. <…> Поделите на сто, а лучше на 110. Где такие цены в Европе или Америке?»

Ранее в Доминикане захотели принять больше россиян. Республика надеется на восстановление прежнего уровня турпотока из России. Об этом заявил министр финансов популярной курортной страны Хочи Висенте.

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