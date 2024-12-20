Москвичи охладели к ипотеке

«Метриум»: доля сделок с привлечением ипотеки в старой Москве упала вдвое

В старой Москве доля сделок с использованием заемных средств упала почти в два раза. О ситуации на столичном рынке новостроек сообщает компания «Метриум». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

За последний год жители столицы заметно охладели к жилищным кредитам — в фирме заявили об окончании ипотечного бума в Москве. Если в декабре 2023 года из всех сделок с жильем 80 процентов были заключены с привлечением ипотеки, то к ноябрю 2024-го показатель уменьшился до 46 процентов. В июне, когда льготную ипотеку под 8 процентов еще не свернули в России, доля покупок жилья в ипотеку равнялась 77 процентам.

Значительно спад спроса сказался на новостройках бизнес-класса. В этом сегменте доля ипотечных сделок упала на 36 процентов в сравнении с июнем 2024-го и на 38 процентов в сравнении с декабрем 2023-го. В премиум-сегменте показатель упал с прежних 51 и 57 процентов до 16 процентов.

Доступные ставки по льготной ипотеке служили основным инструментом поддержки спроса в отрасли с 2020 года, поясняют эксперты. С закрытием госпрограммы продажи перешли к спаду. «Предварительные итоги 2024 года показывают, что он стал годом перелома и трансформации рынка новостроек Москвы», — заключил управляющий директор компании Руслан Сырцов. Такая тенденция, вероятно, сохранится и в 2025-м. На фоне этого, а также недавнего запрета на аккредитивы, субсидированные и траншевые кредиты стройкомпании продолжат разрабатывать новые модели продаж.

Ранее сообщалось об изменении правил оформления семейной ипотеки. В соответствии с поручением президента Владимира Путина Минфин исключит из госпрограммы механизм лимитов.