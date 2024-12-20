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19:25, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Известный российский комик рассказал о разводе

Стендап-комик Нидаль Абу Газале признался, что развелся
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: ABU SHOW / YouTube

Известный российский стендап-комик Нидаль Абу Газале признался, что развелся. Об этом он рассказал журналисту и блогеру Карену Адамяну, видео вышло во «ВКонтакте».

«Я в разводе уже какое-то время», — раскрыл юморист. Комик отметил, что они с супругой расстались два года назад, однако он не объявлял об этом публично.

По словам Абу Газале, они с бывшей женой были вместе около восьми лет, у них родились дети. Юморист заверил, что экс-супруга его во многом поддерживала, за что он ей благодарен.

Он также высказался о разводе словами «это непросто».

Ранее Абу Газале назвал депрессивным российский город Ковров Владимирской области. По словам юмориста, несмотря на то, что в Коврове живут очень приятные люди, от самого города у него остались негативные впечатления.

Нидаль Абу Газале родился на Кипре, а вырос в Санкт-Петербурге. Он участвовал в юмористической программе «Comedy Баттл» и ряде YouTube-шоу. Ведет собственный проект Abu Show, в котором общается со зрителями и шутит над ними.

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