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12:10, 20 декабря 2024Из жизни

Кинолог назвал способы успокоить домашних собак во время праздников

Кинолог Теннант предложил успокаивать собак в праздники классической музыкой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Chewy / Unsplash

Кинолог из Великобритании назвал способы успокоить домашнюю собаку в праздники, когда приходит много гостей. Советы специалиста публикует The Sun.

Колин Теннант работает с собаками много лет. Он уверен, что классическая музыка, играющая в доме, быстро успокоит домашних питомцев, которые нервничают каждый раз, когда звонит дверной звонок. «У классической музыки обычно более низкий темп, чем у других стилей. Это помогает снизить частоту сердцебиения вашей собаки и может оказать успокаивающее воздействие», — сказал Теннант.

Чтобы провести спокойный праздничный вечер с питомцем, кинолог также предложил включить классический новогодний фильм со спокойной музыкой. Особенно это полезно, считает Теннант, если дом постоянно посещают гости. «Хотя собаки видят и слышат не так, как люди, они, как и мы, положительно реагируют на что-то знакомое. Например, фильмы с высокочастотными звуками, могут напомнить им о любимых игрушках или голосе хозяев», — уверен кинолог.

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Теннант предлагает включить в доме фильм, который хозяева часто смотрят, и который хорошо знаком питомцу. Тогда собака будет намного спокойнее. Он советует включать кино сразу же после последней вечерней прогулки, чтобы она успела дослушать звуковую дорожку до отхода ко сну.

Кинолог посоветовал избегать слишком шумных новогодних фильмов, с громкими звуками. Например, зоозащитная организация Asda Pet Insurance утверждает, что популярная картина «Крепкий орешек» — один из худших фильмов, которые можно включить на праздники в присутствии собаки. По данным организации, он нравится только 10 процентам питомцев.

В первую тройку лучших новогодних фильмов для собак вошли: «Один дома», мультфильм «Гринч» и фильм «Эльф» 2003 года с Уиллом Фарреллом в главной роли.

Ранее кинолог из Великобритании Уилл Атертон назвал три лучше, на его взгляд, породы собак. На первое место он поставил лабрадор-ретриверов.

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