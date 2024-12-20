Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:13, 20 декабря 2024Экономика

Экономист оценил решение Центробанка держать высокую ключевую ставку

Экономист Разуваев объяснил высокую ставку тем, что вкладчики важнее бизнесменов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Инфляция в России выше ожидаемой и Центральный банк (ЦБ) правильно делает, что удерживает высокую ключевую ставку, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Решение регулятора сохранить показатель на уровне 21 процента он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Если совсем на пальцах, то ЦБ говорит людям, прежде всего, но и бизнесу: "Не тратьте деньги, отнесите их в банк"», — поделился эксперт.

ЦБ — молодец. Если бы у нас не было бы такого ЦБ, [глава регулятора Эльвира] Набиуллина права, инфляция была бы вообще 30 процентов

Александр Разуваевэкономист

Кроме того, банковские вклады до сих пор являются главным инструментом сохранения сбережений и они не должны обесцениваться инфляцией, обратил внимание Разуваев.

«Да, я знаю, 34 миллиона частных инвесторов на Московской бирже, из-за роста "ключа" акции стоят дешево, но все-таки главный способ сбережения — это банковские вклады, и это нормально. Вообще, надо учиться жить на свои [деньги], а не брать кредиты. Почему вкладчики важнее предпринимателей, которые берут кредиты? Потому что вкладчики — это обычные россияне, а предприниматель может акции продать на бирже для партнеров. И еще у нас считается, что предприниматель богатый, у него много денег. Это правда. А почему у него много денег? Потому что он такой умный и красивый? Нет. Потому что он берет на себя риски, в том числе и риски повышения стоимости кредита. Не можешь брать риски — вон с пляжа, иди работать в наем», — заключил аналитик.

Материалы по теме:
Как выбрать самый выгодный банковский вклад? Какие виды вкладов в банках можно открыть
Как выбрать самый выгодный банковский вклад?Какие виды вкладов в банках можно открыть
9 декабря 2024
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024

Ранее Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. В ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться, ожидает регулятор, что произойдет в том числе под влиянием жестких денежно-кредитных условий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Среди военных и руководства истерика». При ударе по штабу СБУ ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ

      Генерала Кириллова похоронили. С ним простились Белоусов и Шойгу

      Омбудсмены России и Украины передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных

      США провели переговоры об исключении ХТШ из перечня террористов

      Тренер посоветовал эффектное упражнение для прокачки верха тела

      Астролог из «Давай поженимся!» сделала прогноз на 2025 год

      Набиуллина назвала самый грозный вызов для российских банков

      Глава района в Курской области раскрыл детали массированного ракетного обстрела

      Набиуллина прокомментировала ситуацию с ключевой ставкой и курсом рубля

      Гендиректора «Корпорации развития Курской области» захотели арестовать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше