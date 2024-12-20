Экономист оценил решение Центробанка держать высокую ключевую ставку

Экономист Разуваев объяснил высокую ставку тем, что вкладчики важнее бизнесменов

Инфляция в России выше ожидаемой и Центральный банк (ЦБ) правильно делает, что удерживает высокую ключевую ставку, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Решение регулятора сохранить показатель на уровне 21 процента он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Если совсем на пальцах, то ЦБ говорит людям, прежде всего, но и бизнесу: "Не тратьте деньги, отнесите их в банк"», — поделился эксперт.

ЦБ — молодец. Если бы у нас не было бы такого ЦБ, [глава регулятора Эльвира] Набиуллина права, инфляция была бы вообще 30 процентов Александр Разуваев экономист

Кроме того, банковские вклады до сих пор являются главным инструментом сохранения сбережений и они не должны обесцениваться инфляцией, обратил внимание Разуваев.

«Да, я знаю, 34 миллиона частных инвесторов на Московской бирже, из-за роста "ключа" акции стоят дешево, но все-таки главный способ сбережения — это банковские вклады, и это нормально. Вообще, надо учиться жить на свои [деньги], а не брать кредиты. Почему вкладчики важнее предпринимателей, которые берут кредиты? Потому что вкладчики — это обычные россияне, а предприниматель может акции продать на бирже для партнеров. И еще у нас считается, что предприниматель богатый, у него много денег. Это правда. А почему у него много денег? Потому что он такой умный и красивый? Нет. Потому что он берет на себя риски, в том числе и риски повышения стоимости кредита. Не можешь брать риски — вон с пляжа, иди работать в наем», — заключил аналитик.

Ранее Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента. В ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться, ожидает регулятор, что произойдет в том числе под влиянием жестких денежно-кредитных условий.