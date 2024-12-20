Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:34, 20 декабря 2024Путешествия

Летевший в Омск самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Омск самолет сел в Новосибирске из-за снегопада
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Омск самолет популярной российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе аэропорта российского города.

Непредвиденная ситуация произошла в пятницу, 20 декабря, со следовавшим из Москвы пассажирским лайнером. Отмечается, что борт вынужденно приземлился в новосибирской авиагавани Толмачево из-за снегопада и низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе в Омске.

«Самолет находится на запасном аэродроме в Новосибирске, будет там до 20:00 (17:00 мск), поскольку экипажу нужен отдых», — говорится в сообщении.

Ранее у самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси во время полета. Инцидент случился в среду, 18 декабря, с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург лайнером. На высоте примерно 3000 метров экипаж доложил о незакрытии всех створок шасси.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны последствия удара по Киеву

      Глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона

      Врач назвал самый плохой совет

      Гендиректор «Корпорации развития Курской области» до задержания получил медаль

      В МЧС отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров с пятью погибшими

      Акула полакомилась крокодилом и попала на видео

      Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

      Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД

      МИД прокомментировал предложения будущей администрации Трампа по Украине

      С берега Черного моря собрали тонны загрязненного мазутом песка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше