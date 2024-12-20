Летевший в Омск самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Омск самолет сел в Новосибирске из-за снегопада

Летевший в Омск самолет популярной российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе аэропорта российского города.

Непредвиденная ситуация произошла в пятницу, 20 декабря, со следовавшим из Москвы пассажирским лайнером. Отмечается, что борт вынужденно приземлился в новосибирской авиагавани Толмачево из-за снегопада и низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе в Омске.

«Самолет находится на запасном аэродроме в Новосибирске, будет там до 20:00 (17:00 мск), поскольку экипажу нужен отдых», — говорится в сообщении.

Ранее у самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси во время полета. Инцидент случился в среду, 18 декабря, с летевшим из Москвы в Санкт-Петербург лайнером. На высоте примерно 3000 метров экипаж доложил о незакрытии всех створок шасси.