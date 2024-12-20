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16:37, 20 декабря 2024Бывший СССР

Литва заявила о готовности инвестировать в производство ракеты-дрона «Паляница»

Шмыгаль: Литва готова инвестировать в производство ракеты-дрона «Паляница»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Литва готова инвестировать в производство украинской ракеты-дрона «Паляница». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Высоко ценим всестороннюю помощь Литвы. Спасибо Литве и всем партнерам за готовность инвестировать в украинскую оборонку», — заявил украинский премьер.

Шмыгаль заявил о готовности инвестировать в производство «Паляницы» по итогам консультаций правительств Украины и Литвы. Он подчеркнул, что ракета-дрон является важной частью программы Киева по развитию дальнобойных вооружений. Как сообщается, стороны обсудили на встрече укрепление военного потенциала Украины и стран Европейского союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Рута». По его словам, ракета-дрон «Паляница» уже вышла в серийное производство, а ракета-дрон «Пекло» прошла первые боевые применения.

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