Литва заявила о готовности инвестировать в производство ракеты-дрона «Паляница»

Шмыгаль: Литва готова инвестировать в производство ракеты-дрона «Паляница»

Литва готова инвестировать в производство украинской ракеты-дрона «Паляница». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Высоко ценим всестороннюю помощь Литвы. Спасибо Литве и всем партнерам за готовность инвестировать в украинскую оборонку», — заявил украинский премьер.

Шмыгаль заявил о готовности инвестировать в производство «Паляницы» по итогам консультаций правительств Украины и Литвы. Он подчеркнул, что ракета-дрон является важной частью программы Киева по развитию дальнобойных вооружений. Как сообщается, стороны обсудили на встрече укрепление военного потенциала Украины и стран Европейского союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Рута». По его словам, ракета-дрон «Паляница» уже вышла в серийное производство, а ракета-дрон «Пекло» прошла первые боевые применения.