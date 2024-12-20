Макрон вступил в «клуб мальчиков-гомофобов»

Le Monde: Макрон закрывается в Елисейском дворце со своим «клубом мальчиков»

Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в «клуб мальчиков» и обменивается с его членами гомофобными оскорблениями. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

«Эммануэль Макрон очень близок к бывшему журналисту Брюно Роже-Пети, (...) который создал своего рода "клуб мальчиков", в частности, вместе с Жонатаном Гемасом, которого называют "специальным советником президента"», — говорится в материале.

Как уточняет издание, французский лидер любит время от времени закрываться с членами этого «клуба мальчиков» в Елисейском дворце после долгих рабочих дней, чтобы попробовать лучшие сорта виски.

Также отмечается, что «клуб мальчиков» делал откровенно гомофобные высказывания в последние месяцы, в частности, когда Габриэль Атталь, являющийся открытым гомосексуалистом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), был премьер-министром.

Ранее стало известно, что Макрону отказали в теплом приеме на тропическом острове в заморском регионе Майотт в Индийском океане. Уточняется, что французского лидера подвергли критике и освистали во время его поездки на остров, разрушенный циклоном «Шидо».