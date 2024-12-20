Макрону отказали в теплом приеме на тропическом острове

BFMTV: Макрон столкнулся с гневным приемом жителей региона Майотта

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с гневным приемом жителей заморского региона Майотта в Индийском океане, на который недавно обрушился ураган Шидо. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Эммануэля Макрона подвергли критике и освистали в этот четверг вечером во время его поездки на Майотту, разрушенную циклоном "Шидо". Глава государства в течение долгих часов сталкивался с нетерпением, гневом и даже отчаянием местных жителей, которые все потеряли», — отмечает телеканал.

В частности, авторы материала рассказали о том, как главу государства освистали на острове Пти-Терре. Собравшиеся жители восклицали, что власти страны не предприняли никаких мер по предотвращению катастрофы и преодолению ее последствий.

Ранее стало известно, что ураган «Шидо», накрывший французский заморский департамент Майотта в Индийском океане, нанес урон на сотни миллионов долларов. Французские специалисты оценили ущерб от разгула стихии в 650-800 миллионов долларов. Данная сумма покрывается страховкой в случае природного катаклизма. Правда, в организации отмечают, что на момент бури жилье было застраховано лишь у шести процентов жителей Майотты.