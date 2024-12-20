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09:13, 20 декабря 2024Экономика

Ущерб от урагана «Шидо» для Франции оценили

Ущерб от урагана «Шидо», накрывшего французскую Майотту, превысит $650 млн
Виктория Клабукова

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Ураган «Шидо», накрывший французский заморский департамент Майотта в Индийском океане, нанес урон на сотни миллионов долларов. О размере компенсации пострадавшим от непогоды пишет газета Le Parisien со ссылкой на данные Центральной кассы перестрахования Франции (CCR).

Французские специалисты оценили ущерб от разгула стихии в 650-800 миллионов долларов. Данная сумма покрывается страховкой в случае природного катаклизма. Правда, в организации отмечают, что на момент бури жилье было застраховано лишь у 6 процентов жителей Майотты. Размер компенсации пока предварителен и может быть пересчитан.

С воскресенья, 15 декабря, когда во Франции объявили сбор пожертвований для жителей Майотты, было собрано 14 миллионов евро. Фонд Франции называет это «крупнейшим стартом» благотворительного сбора для пострадавших от стихийных бедствий.

Ураган «Шидо» обрушился на французский департамент 14 декабря, став самым сильным циклоном за последние 90 лет. В результате непогоды на острове фактически уничтожена общественная инфраструктура — больница, аэропорт и школы. Некапитальные жилые строения полностью стерты с лица земли. Французские власти объявили на Майотте положение исключительного стихийного бедствия. Власти не исключают тысячи жертв.

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