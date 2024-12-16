Во Франции допустили гибель тысяч людей из-за урагана «Шидо»

Префект Майотты Бьевиль: число жертв урагана «Шидо» может достичь тысяч

Число жертв урагана «Шидо», обрушившегося на Майотту в Индийском океане, может достичь нескольких тысяч. Об этом сообщил префект заморской территории Франции Франсуа-Ксавье Бьевиль, передает BFMTV.

По его словам, информация о 14 жертвах стихии неправдоподобна. Ситуацию осложняют многочисленные разрушения, а также мусульманская традиция хоронить мертвых в день гибели.

На острове фактически уничтожена общественная инфраструктура — больница, аэропорт и школы. Некапитальные жилые строения полностью стерты с лица земли.

Ранее обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер пришел к выводу, что положение дел в заморских департаментах Франции указывает на развал французской колониальной империи. В частности, он указал, что Майотта охвачена беспорядками и страдает от повальной преступности.