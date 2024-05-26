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06:49, 26 мая 2024Интернет и СМИ

В Британии увидели развал империи Макрона

Обозреватель Spectator Миллер: империя Макрона разваливается на куски

Фото: MIGUEL MEDINA / Reuters

Положение дел в заморских департаментах Франции указывает на развал французской колониальной империи. К такому выводу пришел обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер.

Журналист обратил внимание, что французский лидер на текущей неделе посетил заморский департамент Майотта в Индийском океане и тихоокеанскую Новую Каледонию. «Макрон вернулся на острова, чтобы сыграть в императора. Но его империя рушится на глазах», — заявил эксперт.

Миллер указал, что Майотта охвачена беспорядками и страдает от повальной преступности. Новая Каледония же и вовсе стоит на пороге гражданской войны из-за принятого в Париже законопроекта, позволяющего французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.

В других заморских владениях Парижа ситуация также далека от стабильной. Французская Полинезия находится в постоянном политическом хаосе с требованиями независимости. В Карибском бассейне Гваделупа и Мартиника регулярно сталкиваются с беспорядками населения. Французская Гвиана стала центром контрабанды наркотиков и экологической катастрофы, поскольку нелегальные золотодобытчики, пересекающие незащищаемую границу с Бразилией, отравляют Амазонку цианидом. «Неделимая республика разваливается на части», — резюмировал журналист.

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      Марина Совина
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