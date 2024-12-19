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04:15, 19 декабря 2024Мир

Франция объявила положение стихийного бедствия на Майотте

Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте. Об этом сообщает France Info со ссылкой на коммюнике министерства по делам заморских территорий государства.

Министр по делам заморских территорий Франсуа-Ноэль Бюффе объявил активацию положения, чтобы обеспечить более быструю и эффективную ликвидацию последствий урагана, уточняется в коммюнике.

С помощью введения данного положение власти планируют ускорить административные процедуры и мобилизовать ресурсы на решение кризисной ситуации на Майотте. Положение будет действовать месяц с возможностью продления.

Ранее обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер пришел к выводу, что положение дел в заморских департаментах Франции указывает на развал французской колониальной империи. В частности, он указал, что Майотта охвачена беспорядками и страдает от повальной преступности.

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