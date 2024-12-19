Франция объявила положение стихийного бедствия на Майотте

Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте

Франция объявила положение исключительного стихийного бедствия на Майотте. Об этом сообщает France Info со ссылкой на коммюнике министерства по делам заморских территорий государства.

Министр по делам заморских территорий Франсуа-Ноэль Бюффе объявил активацию положения, чтобы обеспечить более быструю и эффективную ликвидацию последствий урагана, уточняется в коммюнике.

С помощью введения данного положение власти планируют ускорить административные процедуры и мобилизовать ресурсы на решение кризисной ситуации на Майотте. Положение будет действовать месяц с возможностью продления.

Ранее обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер пришел к выводу, что положение дел в заморских департаментах Франции указывает на развал французской колониальной империи. В частности, он указал, что Майотта охвачена беспорядками и страдает от повальной преступности.