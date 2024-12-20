Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:51, 20 декабря 2024Россия

Матвиенко назвала приоритетные задачи для сенаторов

Матвиенко назвала исполнение задач послания Путина приоритетом для сенаторов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Реализация задач, поставленных в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, стала главным приоритетом для сенаторов в 2024 году, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, из 88 пунктов послания полностью был реализован 81. «Семь находятся еще в работе и требуют времени для дополнительной доработки», — подчеркнула Матвиенко. Она назвала год очень результативным.

«Мы выполнили все свои планы, одобрили почти 560 законов, один отклонили c созданием согласительной комиссии», — подчеркнула Матвиенко. Она назвала исполнение задач послания Путина приоритетом для сенаторов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что послание Путина Федеральному собранию на данный момент реализовано на 84,3 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русскому миру объявлена война». Путин заявил о новой угрозе

      Маск назвал канцлера Германии дураком

      Небензя назвал самый страшный для Зеленского сценарий на Украине

      Женщины стали массово оголяться, чтобы их перестали воспринимать как сексуальный объект. Как это зашло слишком далеко?

      Небензя пообещал разоблачать биолаборатории на Украине после убийства генерала Кириллова

      Небензя обвинил Зеленского в саботаже мирных инициатив по Украине

      Небензя пообещал ответ на обстрел ВСУ Рыльска

      Шольц выразил соболезнования близким пострадавших при теракте в Магдебурге

      В Германии заявили об 11 погибших при наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге

      В МВФ одобрили выделение нового транша Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше