Матвиенко назвала приоритетные задачи для сенаторов

Матвиенко назвала исполнение задач послания Путина приоритетом для сенаторов

Реализация задач, поставленных в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, стала главным приоритетом для сенаторов в 2024 году, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, из 88 пунктов послания полностью был реализован 81. «Семь находятся еще в работе и требуют времени для дополнительной доработки», — подчеркнула Матвиенко. Она назвала год очень результативным.

«Мы выполнили все свои планы, одобрили почти 560 законов, один отклонили c созданием согласительной комиссии», — подчеркнула Матвиенко. Она назвала исполнение задач послания Путина приоритетом для сенаторов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что послание Путина Федеральному собранию на данный момент реализовано на 84,3 процента.