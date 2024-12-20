Майли Сайрус показала полуобнаженную грудь на новом фото

Американская певица и актриса Майли Сайрус снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлена в сером пальто и черных сапогах с высоким голенищем. При этом на размещенном кадре видно, что поп-исполнительница позирует без бюстгальтера, показывая на камеру полуобнаженную грудь. Для образа визажисты сделали артистке макияж в нейтральных тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили волосы в кудри.

Поклонники оценили фотосессию Сайрус в комментариях под постом. «Какая красота!», «Королева наших сердец», «Именно этого я и ждал!», «Икона», «Шикарная», — высказывались они.

В ноябре Майли Сайрус рассказала об одержимости матери желанием наращивать ей волосы в начале карьеры.