Между Польшей и Венгрией разгорелся дипломатический скандал

Reuters: Польша решила отозвать посла в Венгрии из-за решения по экс-замминистра

МИД Польши решил отозвать посла в Венгрии для консультаций и вызвал венгерского посла в Варшаве для вручения ноты из-за решения Будапешта предоставить политическое убежище экс-заместителю польского министра юстиции Марчину Романовскому. Об этом сообщает Reuters.

«Если Венгрия не выполнит свои обязательства в рамках ЕС, Польша также обратится в Европейскую комиссию с просьбой возбудить дело против Венгрии», — говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Представляющий оппозицию экс-замминистра Романовский попросить венгерскую сторону предоставить убежище в связи с тем, что на родине его подозревают в незаконном расходовании средств. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Обрана Гергей Гуйяш заявили, что польский премьер Дональд Туск использует уголовное преследование как инструмент для устранения политических оппонентов.

Варшава сочла позицию Будапешта недружественной.

В июле между Польшей и Венгрией вспыхнул дипломатический скандал после речи венгерского премьер-министра в Румынии. 27 июля Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад обвинил Варшаву в лицемерии из-за того, что она упрекает другие страны в связях с Москвой, однако при этом косвенно продолжает их сохранять.