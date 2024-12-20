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13:12, 20 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали ледяные корки

Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в столице
Мария Черкасова

Фото: Mike_O / Shutterstock / Fotodom  

В субботу, 21 декабря, в Москве возможно образование ледяной корки, рассказал «Вечерней Москве» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этот день теплый воздух будет перемещаться на высотах около 1000–1500 метров, а в приземном слое температура будет отрицательной, до минус 3-5 градусов. Из-за этого снежинки, формируемые на высоте 3–4 километров над землей, попадая в теплый слой, будут превращаться в капли дождя. В приземном слое воздуха они покроются ледяной корочкой, и, падая на землю, капли будут моментально сковывать ее льдом. Поэтому с утра будет необходимо передвигаться очень осторожно.

В Москве ночью и днем в субботу ожидается плюс 1 — плюс 3 градуса. Небольшие осадки, местами умеренные, пройдут в виде дождя и мокрого снега. Снег при этом не растает, поскольку уже выпавший снег плотный и его очень много.

В воскресенье, 22 декабря, повысится давление, ожидается переменная облачность. Ночью похолодает до минус 3-8 градусов, днем температура ожидается на отметках минус 1-6 градусов. В этот день погода «станет гораздо веселее», пообещал синоптик.

Ранее синоптики сообщали, что в предстоящие выходные в столице температура превысит климатическую норму на 4 градуса.

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