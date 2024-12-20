Москвичам рассказали о погоде в конце декабря

Синоптик Шувалов: до конца декабря в Москве ожидается теплая погода

В ближайшую неделю в московском регионе не ожидается холодов. О погоде в конце декабря жителям и гостям столицы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает НСН.

По его словам, конец декабря в Москве окажется теплым и слякотным, с осадками в виде мокрого снега. В воскресенье, 22 декабря, температура понизится до минус шести градусов, на фоне чего сформируется гололедица после двухдневной оттепели. В остальное время столбики термометром будут держаться в диапазоне от нуля до минус пяти градусов.

Шувалов добавил, что в новогоднюю ночь также не ожидается ощутимого похолодания. «Есть определенная надежда, что в новогоднюю ночь будет от минус двух до минус четырех градусов и небольшой снег, однако пока с полной уверенностью об этом говорить не приходится», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 20 декабря, в Москве потеплеет. Согласно прогнозам, температура вернется к плюсовым значениям.