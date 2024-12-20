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07:46, 20 декабря 2024Экономика

Погода в Москве вернется к плюсовым значениям

Гидрометцентр: в пятницу, 20 декабря, в Москве потеплеет до плюс 3 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В пятницу, 20 декабря, температура в столице вернется к плюсовым значениям. Чего ждать от погоды, москвичам рассказали в Гидрометцентре.

Столбики термометров в этот день поднимутся выше нуля и днем достигнут плюс один-плюс три градуса. Даже ночью в мегаполисе не похолодает до минуса: температура задержится на отметке в плюс 1 градус. В области, однако, минусовые значения сохранятся. Температура в регионе будет варьироваться от минус 2 до плюс 3 градусов, к ночи она упадет до минус 2.

Небо в городе затянет облаками, пройдут осадки, преимущественно дожди, но умеренные. Возможны гололедные явления. В пятницу синоптики прогнозируют ветер силой 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 738 миллиметров ртутного столба.

Аномально теплыми в Москве выдастся и наступающий уикенд. В выходные, 21 и 22 декабря, в столице температура превысит климатическую норму на 4 градуса. Осадков не ожидается.

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