Мухи оказались уязвимее для потепления

Journal of Melittology: глобальное потепление влияет на мух сильнее, чем на пчел

Исследователи из Университета штата Пенсильвания и их международные коллеги установили, что повышение глобальной температуры оказывает сильное влияние на мух, значительно превосходящее воздействие на пчел. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Melittology.

Ученые изучили уязвимость для потепления у различных видов мух и пчел, измерив их «критический тепловой максимум» (CTMax) — максимальную температуру, при которой насекомые сохраняют способность двигаться. Оказалось, что пчелы в среднем выдерживают более высокие температуры, чем мухи, благодаря более высокой тепловой устойчивости и широкому ареалу обитания.

Команда провела исследование во время пандемии COVID-19, отправив оборудование студентам по всей Америке. Исследования проводились в домашних условиях, что позволило собрать данные о видах пчел и мух в тропических и субтропических регионах. Такой подход дал возможность оценить влияние географических условий на переносимость жары насекомыми.

Результаты показали, что CTMax у пчел в среднем на 2,3 градуса Цельсия выше, чем у мух. Важно, что насекомые из высокогорных тропических районов, таких как Кахика (Колумбия), показали более низкие значения CTMax, чем обитатели субтропиков, таких как Калифорния и Техас. Это говорит о большей уязвимости высокогорных видов к повышению температуры.

Было обнаружено, что активность пчел в прохладные утренние часы повышает их CTMax по сравнению с дневными периодами. Мухи, несмотря на их второстепенную роль в сравнении с пчелами, остаются важными опылителями, обеспечивающими здоровье диких экосистем и сельскохозяйственных культур, включая деревья какао.

