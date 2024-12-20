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11:30, 20 декабря 2024Силовые структуры

Мужчину осудили на 15 лет за приставания к девочкам в московском метро

Москвича осудили на 15 лет за домогательства к пяти девочкам в метро
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося пяти девочек в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Москвич признан виновным по части 1 статьи 135 («Развратные действия»), пункта «б» части 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и пункта «в» части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с ноября 2022 года по сентябрь 2023 мужчина в вагонах метро приставал к несовершеннолетним и снимал свою действия на камеру.

Ранее стало известно, что в Красноярске суд рассмотрит дело 43-летнего местного жителя, домогавшегося 8-летней девочки в подъезде.

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