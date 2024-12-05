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12:05, 5 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за домогательства по отношению к 8-летней девочке в подъезде дома

В Красноярске будут судить мужчину, домогавшегося 8-летней девочки в подъезде
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Красноярске суд рассмотрит дело 43-летнего местного жителя, домогавшегося 8-летней девочки в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, днем 9 сентября девочка возвращалась из магазина домой. Вслед за ней в подъезд дома зашел незнакомый ей мужчина и схватил ее. Школьница закричала от испуга, тогда обвиняемый отпустил ее и сделал вид, что уходит из подъезда. На самом деле он вернулся и зашел за потерпевшей в лифт. Как только двери кабины закрылись, девочка вновь закричала, спугнув мужчину.

Россиянин обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Дело уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Ижевске Устиновский районный суд приговорил 55-летнего рецидивиста к 13 годам лишения свободы за то, что он изнасиловал пятилетнюю дочь соседки в подъезде.

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