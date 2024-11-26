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15:58, 26 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе рецидивист изнасиловал 5-летнюю дочь соседки и был осужден

В Ижевске на 13 лет осудили рецидивиста, изнасиловавшего 5-летнюю дочь соседки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ижевске Устиновский районный суд приговорил 55-летнего рецидивиста к 13 годам лишения свободы за то, что он изнасиловал пятилетнюю дочь соседки в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Свою вину он признал. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 15 лет. Кроме того, суд взыскал с него 500 тысяч рублей в пользу пострадавшей, в счет компенсации морального вреда. Заседание прошло в закрытом режиме.

Как установил суд, преступление было совершено в июле 2024 года. Тогда мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении пятилетней соседки по дому.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 12,5 года колонии строгого режима пенсионера из Курской области, который изнасиловал 13-летнюю дочь.

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