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12:06, 20 декабря 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили продвижение российских военных в Курской области и возле Курахово

DeepState: ВС России продвинулись в Курской области и на юге от Курахово
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Курской области и к югу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

По данным источника, российские войска взяли Константинопольское на юге от Курахово, а также продвинулись возле сел Зори, Зеленовка и Новооленовка в ДНР. Кроме того, военным удалось продвинуться рядом с деревней Кругленькое в Курской области.

Ранее DeepState сообщал, что подразделения Российской армии продвинулись в Курахово. Помимо этого, ВС России полностью взяли под контроль населенный пункт Успеновка и закрыли «мешок» к югу от Курахово.

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