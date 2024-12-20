На Украине рассказали о существовании проекта демобилизации

Нардеп Гончаренко: законопроект о демобилизации украинских военных существует

Законопроект о демобилизации украинских военных существует. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что этот законопроект уже существует «в каком-то виде». Однако его не внесут на рассмотрение в парламент, пока не будет достаточного количества резервов, чтобы сменить мобилизованных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил бессмысленность снижения возраста мобилизации «голыми» бригадами. По его словам, нет разницы между военными 20 или 30 лет, если у них нет оружия.