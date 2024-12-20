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01:56, 20 декабря 2024Бывший СССР

На Украине скрыли информацию о состоянии энергосистемы

Украинский энергохолдинг «ДТЭК» скрыл информацию о состоянии энергосистемы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Украинский энергохолдинг «ДТЭК» временно скрыл информацию о состоянии энергосистемы в целях безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

Отмечается, что гражданам временно будут предоставлять «только минимальную информацию о состоянии энергосистемы». Однако что послужило поводом для принятия таких мер — не уточняется.

Сейчас продолжается импорт электроэнергии из пяти стран: Венгрии, Польши, Молдавии, Румынии и Словакии.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что энергосистема Украины окажется на грани краха в случае нарушения работы оставшихся под ее контролем девяти атомных реакторов.

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