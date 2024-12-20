На Западе раскритиковали Зеленского за слова о мире с Россией

Профессор Малинен обвинил украинские и европейские власти в безумии

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал слова украинского лидера Владимира Зеленского о мире с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Уровень безумия в вашем правительстве и в европейском руководстве непостижим», — обвинил он власти.

Как уточняется, Зеленский рассказал, что на заседании Европейского совета обсуждались гарантии безопасности для Украины. Президент выразил мнение, что вместе с Соединенными Штатами Европа якобы способна принудить Россию к подписанию «реального мира».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о подготовке НАТО к войне с Россией. По его словам, Москва учитывает эти риски в военном планировании и советует НАТО не доводить ситуацию до такого рода экспериментов.