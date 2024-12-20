В МИД заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

Грушко: НАТО готовится к войне с Россией

Североатлантический альянс готовится к войне с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью kp.ru.

По словам замглавы МИД, Москва учитывает эти риски в военном планировании и советует НАТО не доводить ситуацию до такого рода экспериментов. Дипломат уточнил, что направленные Россией сигналы о возможных последствиях такой политики считываются на той стороне.

«Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности России учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны», — сказал он.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства добавил, что общий курс альянса представляет опасность не только для России, но и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза отказываются вводить миротворцев на Украину под флагом НАТО. Отмечается, что такое действие потребовало бы согласия всех членов альянса и стало бы неприемлемым вариантом для России.