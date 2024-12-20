На Западе раскрыли главную проблему Байдена на Украине

Bloomberg: Байден не смог окончательно определиться, чего он хочет от Украины

Президент США Джо Байден не смог окончательно определиться, чего он хочет от Украины и итогов вооруженного конфликта, из-за чего его позиция свелась к абстрактной идее «не допустить поражения Киева». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«По словам двух высокопоставленных европейских чиновников, фундаментальная проблема заключалась в том, что стратегия Байдена, похоже, была направлена ​​на то, чтобы не допустить поражения Украины, не прокладывая пути к победе. Это, по словам чиновников, заперло Украину в затяжном конфликте, унесшем десятки тысяч жизней», — приводит издание мнение собеседников.

Они также добавили, что понимают неспособность американского лидера «пойти ва-банк». Однако они предположили, что в противном случае администрация Байдена могла бы либо резко нарастить помощь Украине, либо отказаться от этих идей и инициировать мирные переговоры.

Ранее Bloomberg сообщало, что Киев ждет горькое урегулирование конфликта, несмотря на переданную Соединенными Штатами военную помощь. Агентство отмечало, что лучшим вариантом урегулирования может стать уступка украинским лидером Владимиром Зеленским территорий в обмен на гарантии безопасности, которые не соответствуют вступлению в НАТО, о котором он просил.