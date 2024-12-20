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10:27, 20 декабря 2024Мир

Украине предрекли горькое урегулирование конфликта

Bloomberg: Киев ждет горькое урегулирование конфликта, несмотря на помощь США
Семен Александров (редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Киев ждет «горькое» урегулирование конфликта, несмотря на переданную администрацией президента США Джо Байдена помощь. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

Агентство отмечает, что лучшим вариантом урегулирования может стать уступка украинским лидером Владимиром Зеленским территорий в обмен на гарантии безопасности, которые не соответствуют вступлению в НАТО, о котором он просил.

Источники издания отметили, что заявили, что результат во многом будет следствием решений, которые Байден принял или не принял за последние два года. По их словам, результат конфликта во многом будет следствием решений, которые американский лидер «принял или не принял за последние два года».

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